BRIEF-Valmet gets repeat order for containerboard machines from Nine Dragons in China
* VALMET RECEIVES A REPEAT ORDER OF TWO MORE CONTAINERBOARD MACHINES FROM NINE DRAGONS IN CHINA
June 29 SEDANA MEDICAL AB (PUBL)
* SEDANA MEDICAL AB (PUBL) IN FINAL DEAL WITH TELEFLEX MEDICAL INCORPORATION
* REACHED AN AGREEMENT WITH AMERICAN MEDICAL DEVICE CORPORATION TELEFLEX MEDICAL INCORPORATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* VALMET RECEIVES A REPEAT ORDER OF TWO MORE CONTAINERBOARD MACHINES FROM NINE DRAGONS IN CHINA
* WILL USE SENSODETECT TECHNOLOGY TO MEASURE IMPACT OF DIALYSIS ON PATIENTS WITH KIDNEY DISEASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)