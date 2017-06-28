BRIEF-Tieto gets c.SEK 140 mln contract
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June 28 SES SA:
* SES AND MDA ANNOUNCE FIRST SATELLITE LIFE EXTENSION AGREEMENT
* SATELLITE SERVICING SPACECRAFT VEHICLE IS PLANNED FOR LAUNCH IN 2021 SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)
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* TECHNOLOGY CONCERNS CO'S ABUBBL SOFTWARE WITHIN CONNECTED AR SECTION