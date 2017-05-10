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May 10, 2017 / 1:43 PM / 3 months ago

BRIEF-Sfinks Polska in talks over potential acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - SFINKS POLSKA SA (SFINKS)

* SIGNS TERMSHEET REGARDING POTENTIAL ACQUISITION OF 100 PERCENT STAKE IN CO WHICH RUNS WEB PORTAL NOT RELATED TO GASTRONOMY

* UNDER TERMSHEET CO HAS EXCLUSIVE NEGOTIATION RIGHTS REGARDING TRANSACTION UNTIL JULY 10 WITH POSSIBILITY TO EXTENDED THEM UNTIL SEPT 30

* TRANSACTION WOULD ENABLE TO USE SYNERGIES FROM WEB PORTAL AND DELIVERY SERVICES PROVIDED BY SFINKS

* SAYS INTERNET PORTAL WHICH CO CONSIDERS TO BUY IS USED BY OVER 1.5 MILLION CLIENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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