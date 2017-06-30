CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
June 30Shanghai DragonNet Technology Co Ltd :
* Says shareholder cut 2 percent stake in the co from 17.3 percent stake
Source text in Chinese: goo.gl/Rmm17r
Further company coverage: (Beijing Headline News)
CHIEF OF UKRAINIAN STATE POWER DISTRIBUTOR UKRENERGO SAYS CYBER ATTACKS CAUSED SOME IRRETRIEVABLE DATA LOSSES
* ALMA TALENT PREVIOUSLY HAD 50% OWNERSHIP OF MEDIUUTISET OY.