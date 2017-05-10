FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-SHW sees group sales in a range of EUR 620-650 million up until 2020
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
WORLD
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
Duke University removes contentious Confederate statue
U.S.
Duke University removes contentious Confederate statue
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto/Truck/Motorcycle Parts
May 10, 2017 / 6:47 AM / 3 months ago

BRIEF-SHW sees group sales in a range of EUR 620-650 million up until 2020

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - SHW AG:

* ANNUAL GENERAL MEETING RESOLVES DIVIDEND PAYMENT OF EUR 1.00 PER SHARE

* SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN SALES AND MARGINS FROM 2018 ONWARDS

* GROUP SALES ARE TO BE INCREASED IN A RANGE OF EUR 620 MILLION TO EUR 650 MILLION IN PERIOD UP UNTIL 2020

* EBITDA MARGIN SHOULD INCREASE TO AT LEAST 12 PER CENT IN THE PERIOD UP UNTIL 2020

* FOR 2017 IS PLANNING CAPITAL EXPENDITURE OF SLIGHTLY ABOVE 7 PERCENT OF GROUP'S SALES IN CONNECTION WITH ITS DEVELOPMENT OF NEW MARKETS IN CHINA, NORTH AMERICA AS WELL AS ESTABLISHMENT OF NEW PRODUCTION SITE IN ROMANIA

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.