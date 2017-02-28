BRIEF-SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS Q4 EARNINGS PER SHARE C$0.30

Feb 28 (Reuters) - Sleep Country Canada Holdings Inc
* SLEEP COUNTRY CANADA REPORTS RECORD FOURTH QUARTER AND 2016 ANNUAL RESULTS
* QTRLY REVENUES INCREASED 13.7% TO $135.4 MILLION FROM $119.1 MILLION IN Q4 2015
* SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC - INTEND TO ADD EIGHT TO 12 NEW STORES IN BOTH EXISTING AND NEW MARKETS IN THIS FISCAL YEAR
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.29, REVENUE VIEW C$133.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC - PLAN ON IDENTIFYING 20 TO 30 STORES TO UPDATE TO "NEW ENHANCED DESIGN, SUPPORTING OUR ACCESSORY CATEGORY" Source text for Eikon: Further company coverage: