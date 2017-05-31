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May 31, 2017 / 6:31 AM / 3 months ago

BRIEF-SMA Solar Technology and MVV Energie partner on direct marketing of solar power

Reuters Staff

1 Min Read

May 31 (Reuters) - SMA Solar Technology AG :

* SMA SOLAR TECHNOLOGY AG AND MVV ENERGIE AG PARTNER ON DIRECT MARKETING OF SOLAR POWER

* ‍SMA SOLAR TECHNOLOGY AG AND MANNHEIM-BASED ENERGY COMPANY MVV ENERGIE AG HAVE ENTERED A STRATEGIC PARTNERSHIP IN DIRECT MARKETING OF SOLAR POWER​

* ‍AIM IS TO WORK TOGETHER TO DEVELOP A SOLUTION THAT ENABLES INSTALLERS AND OPERATORS OF PV SYSTEMS WITH AN OUTPUT OF MORE THAN 100 KWP TO INTEGRATE THESE SYSTEMS DIRECTLY INTO ENERGY TRADING SIMPLY AND COST-EFFECTIVELY IMMEDIATELY UPON COMMISSIONING​

* ‍JOINT SOLUTION WILL BE LAUNCHED AT BEGINNING OF NEXT YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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