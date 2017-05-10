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3 months ago
BRIEF-Soc Centrale Bois Scieries Manche: issue of ORNANE 2023 for maximum amount of about EUR 20 mln
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May 10, 2017 / 6:38 AM / 3 months ago

BRIEF-Soc Centrale Bois Scieries Manche: issue of ORNANE 2023 for maximum amount of about EUR 20 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - SOC CENTRALE BOIS SCIERIES MANCHE SA:

* ISSUE OF ORNANE 2023 FOR MAXIMUM AMOUNT OF APPROXIMATELY EUR 20 MILLION ($21.8 MILLION)

* BONDS WILL BE ISSUED AT PAR ON MAY 15, 2017 AT THE LATEST

* BONDS TO BEAR INTEREST AT A NOMINAL ANNUAL RATE OF 2.5 PCT, PAYABLE SEMI-ANNUALLY AND FOR FIRST TIME ON 15 NOVEMBER 2017

* BONDS WILL BE REDEEMED AT 105 PCT OF THE NOMINAL VALUE ON MAY 15, 2023 (OR THE NEXT BUSINESS DAY IF SUCH DATE IS NOT A BUSINESS DAY) Source text: bit.ly/2pyaCHT Further company coverage: ($1 = 0.9188 euros) (Gdynia Newsroom)

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