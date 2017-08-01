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BRIEF-SolarWorld says insolvency proceedings opened, management board resigns
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August 1, 2017 / 10:17 AM / in 3 hours

BRIEF-SolarWorld says insolvency proceedings opened, management board resigns

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - SOLARWORLD AG

* DGAP-ADHOC: SOLARWORLD AG: OPENING OF INSOLVENCY PROCEEDINGS; RESIGNATION OF MANAGEMENT BOARD

* ‍PHILIPP KOECKE HAS JUST STATED TO SUPERVISORY BOARD THAT HE IMMEDIATELY AND WITHOUT NOTICE RESIGNS HIS MANAGEMENT BOARD MANDATE​

* ACCORDING TO INFORMATION CURRENTLY AVAILABLE, IT IS NOT POSSIBLE FOR SHAREHOLDERS OF SOLARWORLD AG TO RECEIVE DISTRIBUTIONS FROM ANY PROCEEDS FROM SALE

* ONGOING SEARCH FOR AN INVESTOR AND ACCOMPANYING INVESTOR PROCESS HAVE NO SUBSTANTIAL IMPACT ON ASSETS, FINANCIAL AND EARNING SITUATION OF SOLARWORLD AG Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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