BRIEF-GenKyoTex initiates patient enrollment into phase 2 trial of GKT831
* GENKYOTEX INITIATES PATIENT ENROLLMENT INTO PHASE 2 TRIAL OF GKT831 IN PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS
June 27 Spanish regulator CNMV:
* REGULATOR APPROVES BID FOR CLINICA BAVIERA BY AIER EYE INTERNATIONAL (EUROPE) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* GENKYOTEX INITIATES PATIENT ENROLLMENT INTO PHASE 2 TRIAL OF GKT831 IN PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS
* AMOEBA AND VISCUS BIOLOGICS ANNOUNCE COMMON PROGRAM TO TREAT MULTI-RESISTANT BACTERIA