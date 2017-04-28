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BRIEF-SPECTRUM BRANDS HOLDINGS ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE PETMATRIX
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April 28, 2017 / 1:26 PM / 4 months ago

BRIEF-SPECTRUM BRANDS HOLDINGS ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE PETMATRIX

Reuters Staff

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Spectrum Brands Holdings Inc

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE PETMATRIX, LEADING AND FAST GROWING RAWHIDE-FREE DOG CHEWS COMPANY

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC SAYS FINANCIAL TERMS OF ACCRETIVE, ALL-CASH TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC - PETMATRIX IS ON PACE TO ACHIEVE APPROXIMATELY $75 MILLION IN SALES IN CALENDAR YEAR 2017

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC - ACQUISITION HAS BEEN APPROVED BY SPECTRUM BRANDS' BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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