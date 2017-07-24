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17 minutes ago
BRIEF-Spur Corp says franchised restaurant sales in S.Africa up 4.4 pct
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July 24, 2017 / 10:57 AM / 17 minutes ago

BRIEF-Spur Corp says franchised restaurant sales in S.Africa up 4.4 pct

1 Min Read

July 24 (Reuters) - SPUR CORPORATION LTD:

* Sales Update for Year Ended 30 June 2017

* FY FRANCHISED RESTAURANT SALES IN SOUTH AFRICA GREW BY 4.4 PCT

* FY SALES FROM INTERNATIONAL RESTAURANTS (EXCLUDING UK) INCREASING BY 2.4 PCT IN RAND TERMS

* SALES FROM CONTINUING OPERATIONS UP BY 4.2 PCT TO R7.2 BILLION IN YEAR TO 30 JUNE 2017

* FY INTERNATIONAL RESTAURANT SALES (EXCLUDING UK) INCREASED BY 6.3 PCT ON A CONSTANT EXCHANGE RATE BASIS

* NET 11 NEW OUTLETS WERE OPENED LOCALLY DURING YEAR AND INTERNATIONALLY, A NET 5 NEW OUTLETS WERE OPENED

* SPUR - DOMESTIC TRADING CONDITIONS CONTINUED TO DETERIORATE IN H2, WITH SPUR'S MIDDLE INCOME MARKET BEING PARTICULARLY IMPACTED BY SLOWING ECONOMY- CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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