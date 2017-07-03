BRIEF-Sygnity H1 2016/2017 net result turns to loss of 88 mln zlotys
* SAID ON FRIDAY THAT ITS H1 2016/2017 REVENUE WAS 184.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 244.3 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO
July 3 SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS AG :
* IN SIX MONTHS TO 30 JUNE 2017, COMPANY'S ADJUSTED EBIT MARGIN INCREASED TO 7.5% (H1 2016: 6.9%)
* ADJUSTED EBIT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY EUR 12.0M IN H1 2017, AN INCREASE OF 4.8% ON SAME PERIOD LAST YEAR
* SQS EXPECTS H2 2017 REVENUES TO BE SLIGHTLY ABOVE H1 WITH A NUMBER OF KNOWN BUSINESS WINS STARTING LATER IN YEAR
* H1 REVENUES FOR PERIOD ARE EXPECTED TO BE AT SAME LEVEL AS H2 2016 AT APPROXIMATELY EUR 160.4M, AND SLIGHTLY LOWER THAN COMPARATIVE PERIOD Source text - bit.ly/2uAeSca Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAID ON FRIDAY THAT ITS H1 2016/2017 REVENUE WAS 184.2 MILLION ZLOTYS VERSUS 244.3 MILLION ZLOTYS A YEAR AGO
* Says it bought back 55,000 shares for 19.9 million yen in total from June 1 to June 30