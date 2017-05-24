FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Srv Yhtiot to build hospital in Helsinki with target budget of EUR 230 million
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Trump's attacks could leave him friendless if impeachment comes
Politics
Trump's attacks could leave him friendless if impeachment comes
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Hitting the road to 'totality'
solar eclipse
Hitting the road to 'totality'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
May 24, 2017 / 6:56 AM / 3 months ago

BRIEF-Srv Yhtiot to build hospital in Helsinki with target budget of EUR 230 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ:

* HOSPITAL DISTRICT OF HELSINKI AND UUSIMAA HUS HAS SELECTED SRV TO IMPLEMENT SILTASAIRAALA HOSPITAL, LARGEST CONSTRUCTION PROJECT IN ITS HISTORY.

* TARGET BUDGET OF SILTASAIRAALA HOSPITAL, WITH RESPECT TO SRV, IS EUR 230 MILLION

* PROJECT WILL BE LAUNCHED IMMEDIATELY IN JUNE WITH A DEVELOPMENT PHASE THAT WILL RUN TO END OF YEAR

* ACTUAL CONSTRUCTION WORK OF HOSPITAL WILL BEGIN IN EARLY 2018, AT WHICH TIME PROJECT WILL BE ENTERED IN SRV'S ORDER BACKLOG

* CONSTRUCTION IS SCHEDULED TO BE COMPLETED BY END OF 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.