FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 months ago
BRIEF-SRV Yhtiöt Q1 operating profit EUR 7.3 mln, beats estimates
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
April 27, 2017 / 5:41 AM / 4 months ago

BRIEF-SRV Yhtiöt Q1 operating profit EUR 7.3 mln, beats estimates

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ

* Q1 REVENUE EUR 223.7 MILLION (REUTERS POLL: EUR 187 MILLION)

* Q1 OPERATING PROFIT EUR 7.3 MILLION (REUTERS POLL: EUR 3.7 MILLION)

* FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2017 IS EXPECTED TO INCREASE AND OPERATING PROFIT TO IMPROVE ON 2016 (REVENUE EUR 884 MILLION AND OPERATING PROFIT EUR 27.7 MILLION)

* ALTHOUGH DEVELOPER-CONTRACTED HOUSING WILL BE COMPLETED ON A STEADIER SCHEDULE THAN IN 2016, A SIGNIFICANT PART OF OPERATING PROFIT WILL STILL BE MADE IN SECOND HALF OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.