BRIEF-Stillfront acquires eRepublik Labs

May 30 (Reuters) - STILLFRONT GROUP AB (PUBL)
* REG-STILLFRONT GROUP AB: STILLFRONT ACQUIRES EREPUBLIK LABS
* ANNOUNCES ITS ACQUISITION OF 100% OF SHARES IN EREPUBLIK LABS
* COMPLETION OF ACQUISITION IS EXPECTED TO OCCUR AROUND 27 JUNE 2017.
* UPON COMPLETION OF ACQUISITION, EUR 7,500,000 WILL BE PAID TO SELLERS
* FURTHER, AN EARN-OUT CONSIDERATION IS PAYABLE BY STILLFRONT, PROVIDED THAT CERTAIN TARGETS ARE MET, IN AN AGGREGATE MAXIMUM TOTAL AMOUNT OF EUR 13,000,000
* PURCHASE PRICE PAYABLE BY STILLFRONT FOR EREPUBLIK SHALL IN AGGREGATE NOT EXCEED EUR 20,500,000
* STILLFRONT WILL PROVIDE A LOAN TO EREPUBLIK IN AMOUNT OF EUR 500,000 TO FACILITATE EREPUBLIK'S REPAYMENT OF DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)