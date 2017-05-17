FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Stillfront Group issues SEK 110 million bond loan
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Trump defends monuments to pro-slavery Confederacy
U.S.
Trump defends monuments to pro-slavery Confederacy
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#First Republic News
May 17, 2017 / 6:39 AM / 3 months ago

BRIEF-Stillfront Group issues SEK 110 million bond loan

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Stillfront Group Ab (Publ):

* REG-STILLFRONT GROUP AB: STILLFRONT ISSUES MSEK 110 BOND LOAN

* TO ISSUE A THREE-YEAR SENIOR SECURED BOND IN AMOUNT OF MSEK 110 WITH A FINAL MATURITY IN MAY 2020.

* WAS INCREASED FROM AN INITIAL VOLUME OF MSEK 100 TO MSEK 110 AND WAS SUBSCRIBED FOR BY NORDIC INVESTORS

* BOND WILL BEAR A FLOATING RATE COUPON OF STIBOR 3M + 7.50% AND BE ISSUED WITHIN A TOTAL FRAMEWORK AMOUNT OF MSEK 500 MILLION

* INTENDS TO APPLY FOR LISTING OF BOND ON NASDAQ STOCKHOLM WITHIN 60 DAYS AFTER ISSUE DATE. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.