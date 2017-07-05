BRIEF-Eyeonid to acquire text analysis company Tirsys CVBA
* EYEONID SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 100% IN TEXT ANALYSIS COMPANY TIRSYS CVBA
July 5 STILLFRONT GROUP AB (PUBL)
* REG-STILLFRONT GROUP AB: STILLFRONT: VERY STRONG GROWTH IN PLAYER VOLUME - MOBILE USERS NOW LARGEST SEGMENT
* DURING Q2 OF 2017, AVERAGE NUMBER OF MONTHLY ACTIVE USERS WAS 784,183
* NUMBER OF DAILY ACTIVE USERS WAS 139,558 ON AVERAGE DURING 2ND QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* EYEONID SIGNS LETTER OF INTENT TO ACQUIRE 100% IN TEXT ANALYSIS COMPANY TIRSYS CVBA
* Asx alert-wtc to acquire brazilian customs solution provider, bysoft-wtc.ax