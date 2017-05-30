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May 30, 2017 / 12:05 PM / 3 months ago

BRIEF-Stofa and Teleste to agree on delivery of network products

Reuters Staff

1 Min Read

May 30 (Reuters) - TELESTE OYJ:

* STOFA AND TELESTE TO AGREE ON DELIVERY OF NETWORK PRODUCTS AND SERVICES FOR STOFA’S DOCSIS 3.1 NETWORK UPGRADE

* HAS SIGNED A FRAME AGREEMENT WITH STOFA TO DELIVER NEXT GENERATION NETWORK PRODUCTS AND SERVICES FOR STOFA'S CABLE NETWORK UPGRADE TO NEW DOCSIS 3.1 TECHNOLOGY

* ‍VALUE OF 2-YEAR AGREEMENT IS EXPECTED TO EXCEED EUR 7 MILLION.​

* AGREEMENT IS A CONTINUATION OF A LONG PRODUCT-RELATED COOPERATION BETWEEN TELESTE AND STOFA, WHICH IS NOW BEING EXTENDED WITH DETAILED NETWORK DESIGN SERVICES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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