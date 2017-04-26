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4 months ago
BRIEF-Suominen aims for net sales to exceed EUR 600 million by 2021
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April 26, 2017 / 10:14 AM / 4 months ago

BRIEF-Suominen aims for net sales to exceed EUR 600 million by 2021

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - SUOMINEN OYJ:

* SUOMINEN CORPORATION’S STRATEGY FOR 2017-2021 AIMS AT SIGNIFICANT NET SALES GROWTH AND ELEVATING PROFITABILITY TO A NEW LEVEL

* DURING STRATEGIC PERIOD OF 2017-2021 AIMS TO REACH AVERAGE RETURN ON INVESTMENT (ROI) OF 15% DURING PERIOD

* AIMS TO REACH AN AVERAGE ANNUAL NET SALES GROWTH RATE OF 6 PERCENT DURING PERIOD

* SEES OPERATING WITH A GEARING RATIO PRINCIPALLY IN RANGE OF 40-80%

* UPDATED COMPANY'S DIVIDEND POLICY

* AIMS TO DISTRIBUTE AT LEAST 30% OF ITS PROFIT FOR PERIOD IN ANNUAL DIVIDENDS

* AIMS FOR NET SALES TO EXCEED EUR 600 MILLION BY 2021

* SAYS OPERATING PROFIT MARGIN WILL ELEVATE TO ABOVE 10% IF SUOMINEN SUCCEEDS IN EXECUTING ITS STRATEGY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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