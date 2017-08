May 11 (Reuters) - SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA:

* SELLS ALL 50 SHARES IN SWISSMED DEVELOPMENT GDANSK SP. Z O.O. (SWISSMED DG)

* SELLS 46 SHARES IN SWISSMED (SWISSMED DG) FOR 40,020 ZLOTYS AND 4 SHARES FOR 3,480 ZLOTYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)