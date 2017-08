March 3 (Reuters) - Swissquote Group Holding SA:

* FY net revenue 150.2 million Swiss francs ($148.35 million) (2015: 146.6 million francs), pre-tax profit 23.2 million francs (2015: 24.5 million francs)

* FY net profit 20.8 million francs (2015: 2.1 million francs)

* To propose unchanged distribution of 0.60 franc per share Source text - bit.ly/2lAiCW4 Further company coverage: ($1 = 1.0125 Swiss francs) (Gdynia Newsroom)