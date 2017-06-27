BRIEF-Bioneer raises 17.78 bln won via rights issue
* Says it raised 17.78 billion won via rights issuance of 4.5 million shares
June 27 PIHLAJALINNA OYJ:
* NEGOTIATIONS BETWEEN PIHLAJALINNA AND THE MUNICIPALITY OF TERVOLA CONCLUDED WITHOUT SUCCESS
* ACCORDING TO TENDER, DURATION OF AGREEMENT WOULD HAVE BEEN 10 YEARS AT A MINIMUM AND 15 YEARS AT A MAXIMUM
* PROVISIONALLY, SERVICE PRODUCTION WAS TO START ON 1 JULY 2017
* COSTS OF OPERATIONS ENVISAGED BY MUNICIPALITY AND SUBJECT TO TRANSFER TO JOINT VENTURE ARE LARGER THAN VALUE OF TENDERED CONTRACT, AROUND EUR 13 MILLION ANNUALLY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Says it raised 17.78 billion won via rights issuance of 4.5 million shares
* SAID ON MONDAY THAT JOLT CAPITAL AND AMBROSIA INVESTMENTS BOUGHT A 42.9 PERCENT STAKE IN THE COMPANY FROM DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS)