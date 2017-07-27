FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Tate & Lyle says made "encouraging" start to year, with Q1 profit up
#Sessions
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Facebook's quest beyond ads
Breakingviews
Facebook's quest beyond ads
Trump to ban transgender military personnel
The Trump Administration
Trump to ban transgender military personnel
Foxconn plans manufacturing plant in Wisconsin
Business
Foxconn plans manufacturing plant in Wisconsin
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 27, 2017 / 6:47 AM / 2 hours ago

BRIEF-Tate & Lyle says made "encouraging" start to year, with Q1 profit up

1 Min Read

July 27 (Reuters) - TATE & LYLE PLC

* TATE & LYLE PLC - GROUP MADE AN ENCOURAGING START TO YEAR WITH PROFIT IN CONSTANT CURRENCY AHEAD OF COMPARATIVE PERIOD, AND VOLUME AHEAD IN BOTH DIVISIONS

* "CONTINUE TO EXPECT THAT GROUP WILL MAKE UNDERLYING PROGRESS IN FULL YEAR"

* TATE & LYLE PLC - IN CORE SPECIALITY FOOD INGREDIENTS, NORTH AMERICA, WHERE OVERALL FOOD AND BEVERAGE MARKET REMAINED SOFT, SAW MODEST VOLUME GROWTH

* TATE & LYLE - IN CORE SPECIALITY FOOD INGREDIENTS IN Q3 ASIA PACIFIC AND LATIN AMERICA, AND EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA DELIVERED STRONG VOLUME GROWTH Source text: bit.ly/2vLgIZe Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.