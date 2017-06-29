June 29 TECHNICOLOR SA
* EXPECTS PROFITABILITY OF CONNECTED HOME SEGMENT TO BE
AFFECTED BY MEMORY COSTS INCREASES
* NOW ANTICIPATES THIS WILL REPRESENT ADDITIONAL NEGATIVE
IMPACT AT ADJUSTED EBITDA LEVEL OF AROUND EUR 40 MILLION
COMPARED TO ITS PREVIOUS EXPECTATIONS
* DRAM PRICING INCREASED BY AN ADDITIONAL 15% AT END OF Q2
COMPARED TO Q1
* FURTHER DRAM PRICING INCREASES ARE EXPECTED FOR REST OF
2017
* DOUBLE DIGIT INCREASES IN FLASH MEMORIES PRICING ARE
EXPECTED FOR REST OF 2017
* TECHNICOLOR NOW EXPECTS A NET NEGATIVE IMPACT ON ADJUSTED
EBITDA OF CONNECTED HOME OF C. EUR 30 MILLION IN H1OF 2017
COMPARED TO LAST YEAR
* FOR H2 2017, IMPACT, IN EVENT THERE IS NO SUCCESS IN
ONGOING MITIGATION ACTIONS, EXPECTED TO BE AROUND EUR 50
MILLION COMPARED TO LAST YEAR.
* GROUP MAINTAINS ITS FREE CASH FLOW OBJECTIVE
* CONNECTED HOME REVENUES ARE EXPECTED TO DECLINE BY AROUND
10% IN FIRST HALF OF 2017 DUE TO UNFAVORABLE COMPARISON TO FIRST
HALF OF 2016
* REVISING ITS FY2017 ADJUSTED EBITDA OBJECTIVE, WHICH NOW
EXPECTED IN RANGE OF EUR 420 MILLION TO EUR 480 MILLION (VERSUS
EUR 460 MILLION - EUR 520 MILLION)
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