BRIEF-Technopolis revises its strategy

June 2 (Reuters) - TECHNOPOLIS OYJ
* TECHNOPOLIS’ REVISED STRATEGY FOCUSES ON SHAREHOLDER VALUE CREATION, NEW STRATEGIC AND FINANCIAL TARGETS SET
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: EARNINGS PER SHARE GROWTH OF 8-10% PER ANNUM ON AN EPRA EARNINGS BASIS
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: RETURN ON EQUITY OVER 8% PER ANNUM ON AN EPRA BASIS
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: NET ASSET VALUE PER SHARE GROWTH OF AT LEAST 5% PER ANNUM ON AN EPRA BASIS
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: EQUITY RATIO OVER 35%
* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: AIM TO PAY OUT AN INCREASING ANNUAL DIVIDEND OF 40-60% OF EPRA-BASED DIRECT RESULT (EPRA EARNINGS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)