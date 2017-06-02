FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Technopolis revises its strategy
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Trump's attacks could leave him friendless if impeachment comes
Politics
Trump's attacks could leave him friendless if impeachment comes
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Hitting the road to 'totality'
solar eclipse
Hitting the road to 'totality'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 2, 2017 / 6:15 AM / 3 months ago

BRIEF-Technopolis revises its strategy

Reuters Staff

1 Min Read

June 2 (Reuters) - TECHNOPOLIS OYJ

* TECHNOPOLIS’ REVISED STRATEGY FOCUSES ON SHAREHOLDER VALUE CREATION, NEW STRATEGIC AND FINANCIAL TARGETS SET

* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: EARNINGS PER SHARE GROWTH OF 8-10% PER ANNUM ON AN EPRA EARNINGS BASIS

* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: RETURN ON EQUITY OVER 8% PER ANNUM ON AN EPRA BASIS

* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: NET ASSET VALUE PER SHARE GROWTH OF AT LEAST 5% PER ANNUM ON AN EPRA BASIS

* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: EQUITY RATIO OVER 35%

* NEW LONG-TERM FINANCIAL TARGETS AND DIVIDEND POLICY ARE: AIM TO PAY OUT AN INCREASING ANNUAL DIVIDEND OF 40-60% OF EPRA-BASED DIRECT RESULT (EPRA EARNINGS) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.