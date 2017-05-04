May 4 TELESTE OYJ
* TELESTE INTERIM REPORT: OPERATING PROFIT DECREASED AS
EXPECTED, ORDERS RECEIVED INCREASED
* Q1 ORDERS RECEIVED EUR 73.6 MILLION VERSUS EUR 59.3
MILLION YEAR AGO
* Q1 NET SALES EUR 60.9 MILLION VERSUS EUR 60.6 MILLION YEAR
AGO
* Q1 OPERATING PROFIT EUR 0.2 MILLION VERSUS EUR 2.6 MILLION
YEAR AGO
* ESTIMATE THAT NET SALES AND OPERATING PROFIT FOR 2017 WILL
REMAIN BELOW 2016 LEVEL
* SEES NET SALES AND OPERATING PROFIT FOR 2017 TO REMAIN
BELOW 2016 LEVEL, DUE TO LOW ORDER BACKLOG IN BEGINNING OF
FINANCIAL PERIOD
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)