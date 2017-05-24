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3 months ago
BRIEF-Telia signs a syndicated loan with Danske bank,SEB bank and Nordea bank for EUR 60 mln
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May 24, 2017 / 1:41 PM / 3 months ago

BRIEF-Telia signs a syndicated loan with Danske bank,SEB bank and Nordea bank for EUR 60 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - TELIA LIETUVA AB:

* TELIA LIETUVA TO OPTIMIZE ITS FINANCIAL LIABILITIES WITH SYNDICATED LOAN

* SIGNED A SYNDICATED EUR 60 MILLION LOAN WITH 3 BANKS - AB SEB BANK (LITHUANIA), DANSKE BANK A/S (DENMARK) AND NORDEA BANK AB (SWEDEN)

* SAYS PROCEEDS FROM LOAN WILL BE USED TO REFINANCE LOAN EXTENDED A FEW YEARS AGO

* LITHUANIAN SEB BANK TOGETHER WITH SEB BANK IN SWEDEN HAS COORDINATED A SYNDICATED LOAN WITH EQUAL COMMITMENTS OF EUR 20 MILLION PROVIDED BY THE 3 BANKS

* SAYS TENOR OF LOAN IS 5 YEARS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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