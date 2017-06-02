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BRIEF-Thule Group sells remaining part of its Specialty business to CURT Group
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June 2, 2017 / 12:23 PM / 3 months ago

BRIEF-Thule Group sells remaining part of its Specialty business to CURT Group

Reuters Staff

1 Min Read

June 2 (Reuters) - THULE GROUP AB

* THULE GROUP DIVESTS REMAINING PART OF THE SPECIALTY BUSINESS - THE US BUSINESS FOR TOOLBOXES FOR PICK-UP TRUCKS

* ‍ENTERED INTO AN AGREEMENT TO DIVEST REMAINING PART OF SPECIALTY BUSINESS TO US COMPANY CURT GROUP​

* ‍PURCHASE PRICE CONSIST OF TWO COMPONENTS, AN INITIAL AMOUNT OF MUSD 18 AND AN EARN OUT OF A MAXIMUM ADDITIONAL AMOUNT OF MUSD 3.5​

* SAYS ‍DIVESTMENT WILL LEAD TO A CAPITAL GAIN OF MUSD 8 -10​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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