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BRIEF-TK Development 2016/17 result before tax swings to profit DKK 13.8 mln
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March 29, 2017 / 7:08 AM / 5 months ago

BRIEF-TK Development 2016/17 result before tax swings to profit DKK 13.8 mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - TK DEVELOPMENT A/S:

* MANAGEMENT EXPECTS RESULTS FOR 2017/18 FINANCIAL YEAR OF DKK 100-120 MILLION BEFORE TAX

* PROFIT BEFORE TAX AMOUNTED TO DKK 13.8 MILLION FOR 2016/17 AGAINST LOSS DKK 191.0 MILLION IN 2015/16

* FY 2016/17 NET REVENUE DKK 401.5 MILLION VERSUS DKK 327.8 MILLION YEAR AGO

* BOARD OF DIRECTORS RECOMMENDS THAT ANNUAL GENERAL MEETING RESOLVE NOT TO DISTRIBUTE DIVIDENDS FOR THE 2016/17 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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