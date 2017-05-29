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3 months ago
BRIEF-Two Colas Canada companies secure 300 million CAD in contracts for construction and maintenance of Southwest Calgary Ring Road In Alberta ‍​
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May 29, 2017 / 3:58 PM / 3 months ago

BRIEF-Two Colas Canada companies secure 300 million CAD in contracts for construction and maintenance of Southwest Calgary Ring Road In Alberta ‍​

1 Min Read

May 29 (Reuters) - COLAS SA:

* TWO COLAS CANADA COMPANIES SECURE 300 MILLION CAD IN CONTRACTS FOR THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF THE SOUTHWEST CALGARY RING ROAD IN ALBERTA ‍​

* ALBERTA HIGHWAY SERVICES LTD (AHSL), A COLAS CANADA COMPANY AND SUBCONSULTANT TO THE MVP CONSORTIUM, HAS SECURED THE MAINTENANCE CONTRACT FOR THE SECTION UNDER CONSTRUCTION

* MAINTENANCE CONTRACT FOR THE SECTION UNDER CONSTRUCTION, WHICH WILL RUN UP TO 2051, AMOUNTS TO 204 MILLION CANADIAN DOLLARS

* STANDARD GENERAL CALGARY CONTRACTED BY DESIGN AND BUILD CONSORTIUM OF KGL CONSTRUCTORS TO MANUFACTURE AND APPLY ALL ASPHALT CONCRETE REQUIRED BY SOUTHWEST CALGARY RING ROAD

* STANDARD GENERAL CALGARY CONTRACT TOTALS 95 MILLION CANADIAN DOLLARS Source text: bit.ly/2sebBOp Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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