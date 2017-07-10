BRIEF-Ymagis group announces agreement with CineStar
* REG-YMAGIS GROUP ANNOUNCES AGREEMENT WITH CINESTAR FOR FIELD AND CUSTOMER SERVICES AT 52 CINEMA LOCATIONS
July 10 UMANIS SA:
* BY DECISION OF EGM THE NOMINAL VALUE OF UMANIS SHARES IS DIVIDED BY 10 AND HAS BEEN REDUCED FROM € 1.10 TO € 0.11
* DIVISION OF THE NOMINAL VALUE WILL BE EFFECTIVE FROM THE TRADING SESSION ON JULY 13, 2017 Source text: bit.ly/2u0K4ok Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* REG-YMAGIS GROUP ANNOUNCES AGREEMENT WITH CINESTAR FOR FIELD AND CUSTOMER SERVICES AT 52 CINEMA LOCATIONS
* 1H2017 REVENUES ARE EXPECTED TO BE SLIGHTLY DOWN (-4.5%) AGAINST REVENUES IN 1H2016 OF EUR 133.2M