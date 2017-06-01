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June 1, 2017 / 6:53 AM / 3 months ago

BRIEF-Unicaja intends to list on Spanish stock exchange

Reuters Staff

1 Min Read

June 1 (Reuters) - UNICAJA BANCO SA IPO-UNIB.MC:

* SAYS INTENDS TO LIST ON SPANISH STOCK EXCHANGE‍​

* IPO WILL CONSIST OF OFFERING TO INSTITUTIONAL INVESTORS OF 625.0 MILLION NEWLY-ISSUED SHARES OF COMPANY (REPRESENTING 40.4 PCT OF CO'S SHARE CAPITAL ASSUMING NO EXERCISE OF THE OVER-ALLOTMENT OPTION)

* TO GRANT AN OPTION TO MORGAN STANLEY AS STABILIZATION MANAGER TO SUBSCRIBE FOR UP TO 62.5 MILLION ADDITIONAL SHARES TO COVER OVER-ALLOTMENTS IN THE OFFERING

* EXPECTS TO USE NET PROCEEDS TO REINFORCE CAPITAL POSITION, TO FUND ACQUISITION OF THE FROB STAKE IN ESPANADUERO, AND FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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