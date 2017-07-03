July 3 UNIQA INSURANCE GROUP AG:
* SHAREHOLDERS' AGREEMENT AMONG MAJOR SHAREHOLDERS
(COMPANIES OF UNIQA GROUP, COMPANIES OF RAIFFEISEN-HOLDING NÖ-W
GROUP,
HASELSTEINER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG, MR. DR. HANS PETER
HASELSTEINER AND RASPERIA TRADING LIMITED) OF STRABAG SE
EXTENDED
* SHAREHOLDERS' AGREEMENT WAS EXTENDED BY A TERM OF FIVE
YEARS UNTIL 31 DECEMBER 2022
* IN ANY CASE, PARTIES ARE STILL FREE TO TERMINATE CONTRACT
PREMATURELY BY MUTUAL AGREEMENT
* MAJOR SHAREHOLDERS OF STRABAG SE DID NOT EXERCISE THEIR
TERMINATION RIGHT WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS' AGREEMENT
CONCLUDED AMONG THEM AS PER 31 DECEMBER 2017
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)