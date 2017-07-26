FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Vastned Retail Belgium H1 net rental income up at 9.4 million euros
#Sessions
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Trump bans transgender people from military service
Trump bans transgender people from military service
Trump bans transgender people from military service
Trump bans transgender people from military service
Trump bans transgender people from military service
Trump bans transgender people from military service
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 26, 2017 / 5:03 PM / 2 hours ago

BRIEF-Vastned Retail Belgium H1 net rental income up at 9.4 million euros

1 Min Read

July 26 (Reuters) - VASTNED RETAIL BELGIUM NV:

* OCCUPANCY RATE AT JUNE 30, 98 PERCENT VERSUS 99 PERCENT YEAR AGO

* EXPECTED GROSS DIVIDEND FOR 2017 BETWEEN EUR 2,40 AND EUR 2,50 PER SHARE

* Limited Debt Ratio of 28% as at 30 June 2017

* H1 NET RENTAL INCOME EUR 9.4 MILLION VERSUS EUR 9.0 MILLION YEAR AGO

* EPRA RESULT1 IN THE FIRST SEMESTER OF 2017 IS € 1,24 PER SHARE (€ 1,18 FOR THE FIRST SEMESTER OF 2016)

* H1 NET PROFIT EUR 20.7 MILLION VERSUS EUR 7.8 MILLION YEAR AGO

* AS AT 30 JUNE 2017, 59% OF REAL ESTATE PORTFOLIO CONSISTED OF CORE CITY ASSETS AND 41% OF MIXED RETAIL LOCATIONS

* H1 OPERATING PROFIT EUR 21.3 MILLION VERSUS EUR 9.5 MILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.