BRIEF-Link Mobility Group: Norsk Tipping signs a new agreement on mobile
* NORSK TIPPING AS SIGNS A NEW AGREEMENT WITH LINK MOBILITY AS ON MOBILE
June 28 VERISEC AB
* SIGNS CONTRACT WITH SVENSKA FÖRSÄKRINGSFABRIKEN FOR INTEGRATION OF FREJA E-ID
* SVENSKA FÖRSÄKRINGSFABRIKEN WILL OFFER FREJA EID TO ITS CLIENTS AND END USERS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NORSK TIPPING AS SIGNS A NEW AGREEMENT WITH LINK MOBILITY AS ON MOBILE
* AT END OF MAY, MAILUP BUSINESS UNIT ORDERS ACQUIRED FROM CLIENTS IN ONE MONTH EXCEEDED 621K EURO LEVEL, A 25% INCREASE YOY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)