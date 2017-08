April 3 (Reuters) - Bolsas y Mercados Espanoles Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros:

* Volumes traded in March at 58.24 billion euros ($62.06 billion), down 7 percent year on year Source text for Eikon:

($1 = 0.9384 euros)