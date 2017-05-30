BRIEF-VTB 4-month net profit up at RUB 35.3 billion

May 30 (Reuters) - VTB:
* 4-MONTH NET PROFIT WAS RUB 35.3 BILLION (27 TIMES INCREASE YEAR-ON-YEAR)
* NET INTEREST INCOME WAS RUB 150.3 BILLION IN 4M 2017, UP 13.4% YEAR-ON-YEAR
* SAYS 4-MONTH NET INTEREST MARGIN 4.1% VERSUS 3.5% YEAR AGO
* TOTAL PROVISION CHARGES FOR IMPAIRMENT OF DEBT FINANCIAL ASSETS AND FOR IMPAIRMENT OF OTHER ASSETS, CREDIT RELATED COMMITMENTS AND LEGAL CLAIMS AMOUNTED TO RUB 59.7 BILLION IN 4M 2017
* NPL RATIO WAS 6.6% OF TOTAL GROSS LOANS AS OF 30 APRIL 2017, UP 10 BPS MONTH-ON-MONTH AND 20 BPS YEAR-TO-DATE
* SAYS 4-MONTH NET FEE AND COMMISSION INCOME OF RUB 26.3 BILLION VERSUS RUB 23.7 BILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)