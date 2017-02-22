BRIEF-WEIBO REPORTS Q4 EARNINGS PER SHARE $0.19

Feb 22 (Reuters) - Weibo Corp
* WEIBO REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2016 FINANCIAL RESULTS
* Q4 REVENUE $212.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $206.6 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.28 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 REVENUE VIEW $180.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* WEIBO CORP - MONTHLY ACTIVE USERS IN DECEMBER 2016 GREW 33% YEAR OVER YEAR TO 313 MILLION, 90% OF WHICH WERE MOBILE USERS
* WEIBO CORP - AVERAGE DAILY ACTIVE USERS IN DECEMBER 2016 GREW 30% YEAR OVER YEAR TO 139 MILLION
* WEIBO CORP - QTRLY ADVERTISING AND MARKETING REVENUE INCREASED 42% YEAR OVER YEAR TO $571.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: