BRIEF-Weir Group H1 order input up 20 pct on North America oil recovery

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July 27 (Reuters) - WEIR GROUP PLC:
* ACCELERATED RECOVERY IN NORTH AMERICAN OIL AND GAS REFLECTED IN UPDATED FULL YEAR OUTLOOK
* HY ORDER INPUT AT £1,199M (2016: £1,000M) INCREASED 20% ON A CONSTANT CURRENCY BASIS PRIMARILY DUE TO STRONG UPTURN IN NORTH AMERICAN OIL AND GAS MARKETS
* HY REVENUE OF £1,091M (2016: £866M) INCREASED 26% ON A REPORTED BASIS REFLECTING BOTH RECOVERY IN NORTH AMERICAN OIL & GAS
* NET DEBT AT PERIOD END £869 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)