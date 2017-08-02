BRIEF-William Hill posts H1 pre-tax profit 93.5 mln stg

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Aug 2 (Reuters) - WILLIAM HILL PLC:
* HY UK SPORTSBOOK AMOUNTS WAGERED +13% AND UK GAMING NET REVENUE +9%
* H1 NET REVENUE AT 837 MILLION STG VERSUS 814.4 MILLION STG A YEAR AGO
* ON TRACK TO DELIVER £40M OF ANNUALISED EFFICIENCY SAVINGS BY YEAR-END
* H1 OPERATING PROFIT AT 129.5 MILLION STG VERSUS 131.1 MILLION STG A YEAR AGO
* H1 PROFIT BEFORE TAX AT 93.5 MILLION STG VERSUS 100.7 MILLION STG A YEAR AGO
* "CONFIDENT ABOUT DELIVERING A GOOD OUTTURN IN 2017 AND BEYOND" Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)