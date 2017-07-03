BRIEF-Cicor Technologies: new financing of CHF 75 mln
* NEW FINANCING OF 75 MILLION SWISS FRANCS STRENGTHENS CICOR GROUP'S FINANCIAL FLEXIBILITY
July 3 WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING AG :
* REVENUE INCREASE FROM USD1.3 MILLION REPORTED IN H1 2016 TO APPROX USD20 MILLION (UNAUDITED) PRELIM REVENUE IN H1 2017 Source text - bit.ly/2tgPZmf Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* NEW FINANCING OF 75 MILLION SWISS FRANCS STRENGTHENS CICOR GROUP'S FINANCIAL FLEXIBILITY
* Global demand helped lift manufacturing but domestic demand slow