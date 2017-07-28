BRIEF-Wolters Kluwer: H1 revenues up 4 pct at EUR ‍​2.17 billion; full-year outlook reiterated

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July 28 (Reuters) - WOLTERS KLUWER NV:
* H1 REVENUES UP 4% IN CONSTANT CURRENCIES AND UP 2% ORGANICALLY
* H1 REVENUES EUR 2.17 BILLION VERSUS EUR 2.16 BILLION IN REUTERS POLL
* H1 ORDINARY EBITDA PROFIT EUR 450 MILLION VERSUS EUR 435 MILLION IN REUTERS POLL
* H1 ADJUSTED NET PROFIT EUR 287 MILLION VERSUS EUR 274 MILLION IN REUTERS POLL
* INTERIM DIVIDEND OF €0.20 PER SHARE, TO BE PAID IN SEPTEMBER.
* FOR 2017 LEGAL & REGULATORY: WE EXPECT ORGANIC REVENUE DECLINE, IN LINE WITH 2016 TREND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)