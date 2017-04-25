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April 25, 2017 / 6:43 AM / 4 months ago

BRIEF-Xvivo Perfusion Q1 EBITDA decreases to SEK 5.0 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - XVIVO PERFUSION AB

* Q1 OPERATING INCOME BEFORE DEPRECIATION AND AMORTIZATION (EBITDA), EXCLUDING ITEMS AFFECTING COMPARABILITY, AMOUNTED TO SEK 5.0 (7.3) MILLION

* BOARD OF DIRECTORS HAS RESOLVED UPON A NEW ISSUE OF UP TO 181 MSEK DIRECTED TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* NET SALES OF NON-DURABLE GOODS IN QUARTER 1 AMOUNTED TO SEK 33.6 (29.1) MILLION, CORRESPONDING TO AN INCREASE OF 16 PERCENT IN SEK

* Q1 NET SALES AMOUNTED TO SEK 37.5 (33.5) MILLION, CORRESPONDING TO AN INCREASE OF 12 PERCENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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