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BRIEF-Ypsomed Holding FY net profit up 29 pct at CHF 35.8 million
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May 24, 2017 / 5:16 AM / 3 months ago

BRIEF-Ypsomed Holding FY net profit up 29 pct at CHF 35.8 million

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - YPSOMED HOLDING AG:

* FY SALES OF CHF 389.6 MILLION (PREVIOUS YEAR: CHF 336.9 MILLION)

* FY EBIT ALSO INCREASED BY 24.4% COMPARED TO PREVIOUS YEAR, FROM CHF 44.4 MILLION TO CHF 55.3 MILLION

* FY NET PROFITS WERE RAISED BY 29.1% FROM CHF 35.8 MILLION TO CHF 46.2 MILLION

* SOME DEMANDING TASKS LIE AHEAD FOR COMING FINANCIAL YEAR, BUT YPSOMED REMAINS CONFIDENT AND AGAIN EXPECTS A GROWTH IN SALES OF APPROXIMATELY 15% FOR FINANCIAL YEAR 2017/18 Source text: bit.ly/2ryTuGu Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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