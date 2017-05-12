FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-ZEAL Network Q1 EBIT down at EUR 0.2 mln
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
WORLD
Police say Barcelona van attacker may still be alive and on the run
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
U.S.
A Virginia school enters the battle over Confederate symbols
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Casinos & Gaming
May 12, 2017 / 5:15 AM / 3 months ago

BRIEF-ZEAL Network Q1 EBIT down at EUR 0.2 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 12 (Reuters) - ZEAL NETWORK

* CONSOLIDATED REVENUE DECREASED, DUE TO LARGE WIN MENTIONED ABOVE, TO EUR 23.6 MILLION (Q1 2016: EUR 37.6 MILLION) IN Q1

* CONSOLIDATED "NORMALISED" REVENUE^ IN FIRST THREE MONTHS OF 2017 AMOUNTED TO EUR 35.1 MILLION (2016: EUR 35.6 MILLION)

* WAS ABLE TO DELIVER A POSITIVE EBIT FOR Q1 OF EUR 0.2 MILLION (2016: EUR 14.2 MILLION)

* STRATEGIC OUTLOOK REMAINS UNCHANGED

* IN LINE WITH REVISED GUIDANCE PROVIDED IN MARCH, ZEAL EXPECTS CONSOLIDATED TOTAL OPERATING PERFORMANCE IN 2017 TO BE IN RANGE OF EUR 130-140 MILLION AND A CONSOLIDATED EBIT OF BETWEEN EUR 15-25 MILLION

* CONFIRMS ITS INTENTION TO PAY OUT A TOTAL DIVIDEND OF AT LEAST EUR 1.00 PER SHARE FOR CURRENT FINANCIAL YEAR

* BILLINGS ROSE BY 3% TO EUR 68.4 MILLION (2016: EUR 66.6 MILLION) FOR Q1

* AVERAGE MONTHLY ACTIVE USERS (MAU) INCREASED BY 10% OR 36.3K TO 392.9K IN Q1 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.