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BRIEF-Zealand Q1 net loss DKK 26.3 million
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May 17, 2017 / 1:15 PM / in 3 months

BRIEF-Zealand Q1 net loss DKK 26.3 million

1 Min Read

May 17 (Reuters) - ZEALAND PHARMA A/S

* REG-ZEALAND REPORTS RESULTS FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2017 (UNAUDITED)

* Q1 REVENUE OF DKK 77.6 MILLION (6.7 MILLION IN Q1 2016), INCLUDING MILESTONE REVENUE OF DKK 69.6 MILLION

* Q1 NET LOSS DKK 26.3 MILLION VERSUS LOSS DKK 77.8 MILLION YEAR AGO

* SAYS PHASE 2 TRIAL INVESTIGATING GLEPAGLUTIDE FOR THE TREATMENT OF SHORT BOWEL SYNDROME COMPLETED. RESULTS ARE EXPECTED BY END JUNE 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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