Nov 20 (Reuters) - Browar Gontyniec SA :

* Says BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (BPH TFI SA) decreases its stake in company to zero from 6.20 percent following sale of 97,880 shares of company Source text for Eikon: Further company coverage: