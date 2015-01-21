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#Market News
January 21, 2015 / 5:27 PM / 3 years ago

BRIEF-Bank of Canada press conference

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 21 (Reuters) - BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS CONCLUDED BENEFITS OF ACTING NOW OUTWEIGHED COST OF SHORT-TERM MARKET VOLATILITY THAT MIGHT ARISE FROM SURPRISE MOVE

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS ORIGINAL PROJECTION WAS THAT WOULD TAKE UNTIL LATE 2017 TO ELIMINATE EXCESS CAPACITY

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS THAT DELAY OF GETTING TO FULL CAPACITY WAS CONSIDERED UNREASONABLE AND THEREFORE THE BANK CUT RATES

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS LOWER INTEREST RATES MAY EXACERBATE HOUSING IMBALANCES BY ENCOURAGING BORROWING, BUT FAR MORE IMPORTANT EFFECT WILL BE TO CUSHION DECLINE IN EMPLOYMENT, INCOME

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS WANT TO MAKE SURE IF THERE IS MORE DOWNSIDE RISK WE HAVE APPROPRIATELY POSITIONED FOR IT

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS HAVE THE ABILITY TO “TAKE OUT MORE INSURANCE”, LANGUAGE USED TO DESCRIBE RATE CUTS

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS ON SURPRISING MARKETS, TOOK COMFORT FROM FACT THE POSSIBILITY OF A RATE CUT HAD BEGUN TO EMERGE IN MKTS IN LAST COUPLE WEEKS

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS DOES NOT SEE RISK OF DEFLATION, WHICH HE DEFINES AS GENERALIZED PRICE FALL OF ALL GOODS

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS THERE‘S A LOT OF SPACE BEFORE WE GET TO DEFLATION, GIVEN CORE INFLATION WHERE IT IS

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS ALL THE INGREDIENTS FOR RATE DECISION WERE OUT IN THE OPEN

* BANK OF CANADA‘S POLOZ SAYS ECONOMY IS NOT STALLED, THOUGH THE OIL SECTOR IS TAKING A BREAK

* BANK OF CANADA‘S WILKINS SAYS WITHOUT POLICY ACTION HOUSEHOLD DEBT RATIO WOULD HAVE RISEN BY 4 PERCENTAGE POINTS

* BANK OF CANADA PRESS CONFERENCE ENDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting Randall Palmer and Leah Schnurr in Ottawa; Editing by Jeffrey Hodgson)

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