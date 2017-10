Canada corporate earnings schedule - May 7-25

May 4 (Reuters) - The following is a list of earnings reporting dates for some major companies listed on the Toronto Stock Exchange. Previous earnings per share figures may vary due to restated earnings, or stock splits, or consolidations. EPS estimates, if available, courtesy of Thomson Reuters I/B/E/S. DATE EDT COMPANY NAME PERIOD SYMBOL No. of EPS YR AGO Estimates Estimates 7-May BMO Ensign Energy Q1 11 C$0.54 C$0.52 7-May AMC Uranium One Q1 8 US$0.02 US$0.01 8-May DBH CI Financial Q1 10 C$0.33 C$0.35 8-May BMO George Weston Q1 5 C$0.90 C$0.74 8-May AMC Kinross Gold Q1 9 US$0.22 US$0.23 9-May BMO Agrium Inc Q1 21 US$0.99 US$1.09 9-May BMO Cascades Inc Q1 5 -C$0.01 C$0.08 9-May BMO Enbridge Inc Q1 10 C$0.48 C$0.89 9-May BMO First Quantum Q1 12 US$0.30 US$2.18 9-May AMC HudBay Minerals Q1 15 C$0.12 C$0.11 9-May AMC Linamar Q1 5 C$0.49 C$0.38 9-May AMC Onex Corp Q1 - - C$2.53 9-May BMO Quebecor Inc Q1 9 C$0.64 C$0.53 9-May DBH Rona Inc Q1 4 -C$0.09 -C$0.13 9-May AMC Silvercorp Q4 3 US$0.09 US$0.07 9-May DBH Telus Q1 11 C$1.04 C$1.00 9-May BMO Tim Hortons Q1 13 C$0.58 C$0.48 9-May BMO Torstar Corp Q1 7 C$0.25 C$0.19 10-May BMO Bombardier Inc Q1 19 US$0.10 US$0.12 10-May BMO Brookfield Asset Q1 - - US$0.41 10-May BMO Canadian Tire Q1 6 C$0.77 C$0.71 10-May BMO Crescent Point Q1 4 C$0.13 C$0.63 10-May BMO Indus Alliance Q1 11 C$0.73 C$0.78 10-May DBH Magna Intl Q1 3 US$1.25 US$1.30 10-May AMC Molycorp Q1 7 US$0.13 -US$0.03 10-May BMO Stantec Q1 11 C$0.56 C$0.52 10-May AMC Sun Life Q1 14 C$0.74 C$0.76 10-May BMO Yellow Media Q1 5 C$0.15 C$0.13 11-May BMO Dorel Industries Q1 4 US$1.11 US$1.12 11-May BMO Enerplus Q1 5 -C$0.02 C$0.17 11-May AMC Iamgold Q1 9 US$0.27 US$0.36 11-May BMO TMX Group Q1 3 C$0.88 C$0.97 14-May DBH Power Fin Q1 6 C$0.60 C$0.52 14-May BMO Silver Wheaton Q1 8 US$0.44 US$0.34 15-May AMC Boardwalk REIT Q1 - - C$0.54 15-May AMC Centerra Gold Q1 8 US$0.03 US$0.58 15-May DBH Power Corp Q1 6 C$0.56 C$0.47 16-May BMO Sears Cda Q1 - - -C$0.47 23-May BMO Bank of Montreal Q2 14 C$1.35 C$1.34 23-May BMO CAE Q4 15 C$0.19 C$0.15 24-May Bmo Royal Bank Q2 12 C$1.15 C$1.00 24-May BMO TD Bank Q2 13 C$1.78 C$1.46 All times are listed in Eastern Standard Time. BMO - 'Before Canadian Market Opens' 0930 AMC - 'After Canadian Market Close' 1600 DBH - 'During Canadian business hours' or blank if not known. Figures in - indicate a loss per share.